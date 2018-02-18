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Мутко — о 4:0 с США: когда наша сборная играет в свою полную силу, ей нет равных
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Мутко — о 4:0 с США: когда наша сборная играет в свою полную силу, ей нет равных 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над командой США (4:0) на Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Вчера наши ребята хоккеисты обыграли принципиальных соперников американцев. Когда наша сборная играет в свою полную силу, ей нет равных. Даже нет смысла давать ей оценки — это сильная сборная и настоящий лидер. У нас отличная сыгранная команда. Ребята просто реализовали себя, спокойно контролировали игру на протяжении всего матча и обыграли американцев. Эта победа вселяет сильный оптимизм на будущее. Не вижу никакой неожиданности в этой победе. У нас команда очень высокого уровня. Пожелаю просто побед во всех оставшихся играх», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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