Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над командой США (4:0) на Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Вчера наши ребята хоккеисты обыграли принципиальных соперников американцев. Когда наша сборная играет в свою полную силу, ей нет равных. Даже нет смысла давать ей оценки — это сильная сборная и настоящий лидер. У нас отличная сыгранная команда. Ребята просто реализовали себя, спокойно контролировали игру на протяжении всего матча и обыграли американцев. Эта победа вселяет сильный оптимизм на будущее. Не вижу никакой неожиданности в этой победе. У нас команда очень высокого уровня. Пожелаю просто побед во всех оставшихся играх», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.