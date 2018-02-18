Женский турнир ОИ-2018: Швейцария победила Корею, Япония — Швецию

Состоялись полуфинальные матчи женского турнира за 5-8-е места на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная Швейцария переиграла команду Южной Кореи со счётом 2:0. В составе победителей отличились Сабрина Золлингер и Эвелина Раселли.

Команда Японии взяла верх над Швецией — 2:1. За представительниц страны восходящего солнца по разу забили Шиори Коике и Аяка Тока. Единственная шайба «Тре Крунур» в активе Лизы Юханссон.

Таким образом, команды Швейцарии и Японии разыграют между собой пятое место, а за седьмое сразятся шведки и кореянки.

Сборная Швейцарии выиграла четыре матча на турнире, а единственное поражение потерпели от команды России на стадии четвертьфинала.