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Женский турнир ОИ-2018: Швейцария победила Корею, Япония — Швецию
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Женский турнир ОИ-2018: Швейцария победила Корею, Япония — Швецию 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Состоялись полуфинальные матчи женского турнира за 5-8-е места на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Сборная Швейцария переиграла команду Южной Кореи со счётом 2:0. В составе победителей отличились Сабрина Золлингер и Эвелина Раселли.
Команда Японии взяла верх над Швецией — 2:1. За представительниц страны восходящего солнца по разу забили Шиори Коике и Аяка Тока. Единственная шайба «Тре Крунур» в активе Лизы Юханссон.
Таким образом, команды Швейцарии и Японии разыграют между собой пятое место, а за седьмое сразятся шведки и кореянки.
Сборная Швейцарии выиграла четыре матча на турнире, а единственное поражение потерпели от команды России на стадии четвертьфинала.
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