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Турнирная сетка плей-офф LIVE: Россия и Канада могут встретиться только в финале
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Турнирная сетка плей-офф LIVE: Россия и Канада могут встретиться только в финале 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Сегодня на олимпийском хоккейном турнире завершится групповой этап. По его итогам станут известные все пары квалификационного раунда и потенциальные пары четвертьфинала. На данный момент интрига сохраняется только в группе С, где первое место в очном матче (15:10 мск) разыграют команды Финляндии и Швеции. Сборная Канады в случае крупной победы над Южной Кореи (15:10 мск) напрямую выйдет в четвертьфинал как лучшая из команд, занявших в своей группе второе место.
По результатам группового этапа 12 команд получат порядковые номера с 1-го по 12-е. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадут в четвертьфинал, остальные восемь сборных — в квалификационный раунд. «Чемпионат» следит за турнирной ситуацией в режиме Live.
Турнирная сетка плей-офф на текущий момент: Четвертьфинал №1. Финляндия (1) — победитель пары Швейцария (8) — Германия (9) Четвертьфинал №2. Чехия (2) — победитель пары США (7) — Словакия (10) Четвертьфинал №3. Россия (3) — победитель пары Словения (6) — Норвегия (11) Четвертьфинал №4. Швеция (4) — победитель пары Канада (5) — Южная Корея (12)
(жирным выделены команды, занявшие окончательные места в таблице)
В полуфиналах между собой сыграют победители четвертьфиналов 1 и 4, 2 и 3. Таким образом, в случае победы в четвертьфинале сборная России может сыграть в полуфинале с командой Чехии, США или Словакии. Совершенно точно до финала россияне избегут встречи со сборными Швеции, Финляндии и Канады.
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