В Железнодорожном районе для детей построят площадку для гандбола

Администрация Железнодорожного района ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству территории. Они готовы выделить из бюджета 7 896 453 рубля на строительство детских спортивных площадок. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Рабочим предстоит оборудовать спортивный городок — турники, тренажеры, поле для гандбола, — говорится в документах о закупке.

Также подрядчики обязаны уложить резиновую плитку, установить аттракционы, песочницы, скамейки и вазоны для цветов. Все работы необходимо закончить до 17 августа этого года.