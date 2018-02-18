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В Железнодорожном районе для детей построят площадку для гандбола
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В Железнодорожном районе для детей построят площадку для гандбола 

63.ru 18 февраля 2018
Фото: 63.ru
Администрация Железнодорожного района ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству территории. Они готовы выделить из бюджета 7 896 453 рубля на строительство детских спортивных площадок. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— Рабочим предстоит оборудовать спортивный городок — турники, тренажеры, поле для гандбола, — говорится в документах о закупке.
Также подрядчики обязаны уложить резиновую плитку, установить аттракционы, песочницы, скамейки и вазоны для цветов. Все работы необходимо закончить до 17 августа этого года.
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