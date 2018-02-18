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Гандболистка Анна Сень стала мамой
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Гандболистка Анна Сень стала мамой 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Сегодня, 18 февраля, гандболистка сборной России и ГК «Ростов-Дон» Анна Сень стала мамой, родив сына.
Известно, что рост малыша 52 сантиметра, вес — 3 150 кг.
Анна Сень — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2015 года спортсменка выступает за гандбольный клуб «Ростов-Дон», в составе которого стала чемпионкой России. Гандболистка прервала карьеру из-за беременности в июне 2017 года. В стыковых матчах чемпионата мира — 2017 против сборной Польши Сень играла уже беременной.
«Чемпионат» поздравляет Анну и её супруга Дмитрия и желает здоровья маме и малышу.
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