Гандболистка Анна Сень стала мамой

Сегодня, 18 февраля, гандболистка сборной России и ГК «Ростов-Дон» Анна Сень стала мамой, родив сына.

Известно, что рост малыша 52 сантиметра, вес — 3 150 кг.

Анна Сень — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2015 года спортсменка выступает за гандбольный клуб «Ростов-Дон», в составе которого стала чемпионкой России. Гандболистка прервала карьеру из-за беременности в июне 2017 года. В стыковых матчах чемпионата мира — 2017 против сборной Польши Сень играла уже беременной.

«Чемпионат» поздравляет Анну и её супруга Дмитрия и желает здоровья маме и малышу.