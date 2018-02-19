Ещё
Тренер: недооценка соперника в 1/4 финала ОИ может дорого обойтись российским хоккеистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: недооценка соперника в 1/4 финала ОИ может дорого обойтись российским хоккеистам 

ТАСС 19 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Недооценка соперника по четвертьфиналу хоккейного турнира на Олимпийских играх может дорогого стоить. Такое мнение журналистам высказал тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.
Хоккейная команда олимпийских атлетов из России вышла напрямую в четвертьфинал и сыграет с победителем квалификационного матча между сборными Словении и Норвегии, который пройдет 20 февраля. В случае успеха россияне до финала Игр не встретятся ни со шведами, ни с финнами, ни с канадцами.
"К матчу нужно готовиться ответственно, потому что мы все видим, что происходит, когда команда недонастроена. Недооценка команды может дорогого стоить — те команды играют в наслаждение, и на них ничего не давит, — сказал Витолиньш. — Здесь все команды сильные, и недооценивать никого нельзя. Да, хорошо со словенцами сыграли, но так совпало — не зря они на втором месте оказались".
На групповом этапе россияне обыграли команды Словении (8:2) и США (4:0) и проиграли словакам (2:3).
ТАСС: последние новости
Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу Египтяне проведут контрольные матчи с командами Бельгии, Колумбии и Кувейта перед ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение