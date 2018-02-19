Тренер: недооценка соперника в 1/4 финала ОИ может дорого обойтись российским хоккеистам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. / ТАСС /. Недооценка соперника по четвертьфиналу хоккейного турнира на Олимпийских играх может дорогого стоить. Такое мнение журналистам высказал тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.

Хоккейная команда олимпийских атлетов из России вышла напрямую в четвертьфинал и сыграет с победителем квалификационного матча между сборными Словении и Норвегии, который пройдет 20 февраля. В случае успеха россияне до финала Игр не встретятся ни со шведами, ни с финнами, ни с канадцами.

"К матчу нужно готовиться ответственно, потому что мы все видим, что происходит, когда команда недонастроена. Недооценка команды может дорогого стоить — те команды играют в наслаждение, и на них ничего не давит, — сказал Витолиньш. — Здесь все команды сильные, и недооценивать никого нельзя. Да, хорошо со словенцами сыграли, но так совпало — не зря они на втором месте оказались".

На групповом этапе россияне обыграли команды Словении (8:2) и США (4:0) и проиграли словакам (2:3).