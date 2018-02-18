Датчане выиграли чемпионат Европы в Казани

Турнир проходил в Казани.

Датчане победили в решающем матче со счетом 3-1.

Ранее на женском командном чемпионате Европы победу также одержала команда Дании, которая в финале выиграла у сборной Германии — 3-1.