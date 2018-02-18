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Бадминтонисты сборной Дании стали победителями командного чемпионата Европы в Казани
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Бадминтонисты сборной Дании стали победителями командного чемпионата Европы в Казани 

ТАСС 18 февраля 2018
ТАСС, 18 февраля. Мужская сборная Дании завоевала золотые медали командного чемпионата Европы по бадминтону, который проходил в Казани.
В финальном матче датчане со счетом 3-1 обыграли команду Англии.
Ранее в женских соревнованиях победу также одержали датчанки, обыгравшие в решающем матче сборную Германии (3-1).
Датчане в седьмой раз выиграли командный чемпионат Европы. Мужская сборная Дании побеждала на всех командных чемпионатах Европы, начиная с дебютного первенства, которое состоялось в Греции в 2006 году. Женская сборная Дании выиграла турнир в пятый раз.
Женская сборная России по бадминтону стала бронзовым призером европейского первенства в Казани. Мужская команда завершила выступление на чемпионате Европы в четвертьфинале, проиграв сборной Франции.
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