Российские хоккеистки уступили канадкам в полуфинале ОИ

Сборная олимпийских атлетов из России по женскому хоккею уступила сборной Канады в полуфинальном матче олимпийского турнира, сообщает «Р-спорт». Теперь хоккеисткам предстоит побороться с командой Финляндии за бронзовые медали.

Россияне проиграли со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). У сборной Канады дублями отметились Дженнифер Уэйкфилд (2-я и 42-я минуты), Мари-Филип Пулен (24), Эмили Кларк (43) и Ребекка Джонстон (55).

Матч за бронзу пройдет 21 февраля. А сборные Канады и США поборются за золотую медаль 22 февраля.

Ранее мужская сборная олимпийских атлетов из России победила сборную США со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря победе россияне напрямую вышли в четвертьфинал Олимпиады. Дублями отметились Прохоркин (8-я минута, 23) и Ковальчук (40, 41).