Гандболисты «Сунгуля» обыграли на выезде УОР №2 в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в Москве в понедельник, завершилась со счетом 30:25 в пользу гостей.

В следующем матче сезона «Сунгуль» сыграет 21 февраля на выезде с «Чеховскими медведями», а УОР №2 25 февраля встретится в Волгограде с «Каустиком».