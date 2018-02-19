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Гандболисты «Сунгуля» обыграли на выезде УОР №2 в матче чемпионата России
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Гандболисты «Сунгуля» обыграли на выезде УОР №2 в матче чемпионата России 

Р-Спорт 19 февраля 2018
Встреча, прошедшая в Москве в понедельник, завершилась со счетом 30:25 в пользу гостей.
В следующем матче сезона «Сунгуль» сыграет 21 февраля на выезде с «Чеховскими медведями», а УОР №2 25 февраля встретится в Волгограде с «Каустиком».
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