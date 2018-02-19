Андрей Лунев: «Если Россия выиграет в финале ЧМ-2018, будет нормалек»

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Российской газете" дал понять, что надеется на победу сборной России на чемпионате мира-2018. Лунев на данный момент провел за национальную команду два официальных матча — с Ираном (1:1) и Испанией (3:3) — и пропустил 4 мяча.

— Вы наверняка будете в обойме на ЧМ-2018. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?

— Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали — «Это „нормалек“.

— Если выиграем в финале, будет „нормалек“.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, „Лужники“), Египтом (19 июня, „Санкт-Петербург“) и Уругваем (25 июня, „Самара Арена“).