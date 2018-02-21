Хоккеистки России уступили финкам в «бронзовом» матче Олимпиады

В корейском Пхенчхане завершаются хоккейные состязания женских сборных. На турнире осталось провести только финал. В матче за 3-е место встречались представители Финляндии и команды Олимпийских атлетов из России. Наши хоккеистки уступили соперницам из Суоми со счетом 2:3.

Соперничество россиянок и финок за звание сильнейшей команды после сборных Канады и США в последние годы приняло постоянный характер. При этом на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов наши смогли обыграть соперниц — 1:0 и 2:1 соответственно. Однако на Олимпиаде в групповом турнире уступили — 1:5.

К сожалению, и отчетный матч не слишком получился у нашей команды, ослабленной тем, что нескольких игроком МОК не допустил до Олимпиады. Финки забили быстрый гол (Ниеминен) и в дальнейшем не упустили преимущества. Наши боролись до последнего, но проиграли. У соперниц отличились также Тапани и Валимаки, а у россиянок голы на счету Сосиной и Беляковой.