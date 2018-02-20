Ещё
Хоккейная команда США вышла в четвертьфинал ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккейная команда США вышла в четвертьфинал ОИ 

360tv.ru 20 февраля 2018
Американская сборная по хоккею обыграла команду Словакии в 1/8 финала и, тем самым, обеспечила себе выход в четвертьфинал на олимпийских играх в Пхенчхане. По данным «Газета.ru», встреча завершилась со счетом 5:1.
Уточняется, что игрок Райан Донато забил сразу две шайбы в ворота соперника.
В ¼ финала сборная США сыграет с чешской командой. Победитель этой пары в полуфинале турнира встретится со сборной России, если россияне выиграют свой четвертьфинальный матч.
17 февраля российские хоккеисты разгромили сборную команду США со счетом 4:0 в заключительном матче группового этапа
Игр-2018. После этого заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что такая победа придаст нашим спортсменам азарта для следующих побед.
360tv.ru: последние новости
Официальные лица Британии бойкотируют чемпионат мира по футболу в России Российские паралимпийцы обыграли сборную Швейцарии в керлинге Немецкий футбольный союз призвал не бойкотировать ЧМ‐2018 в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение