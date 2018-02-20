Хоккейная команда США вышла в четвертьфинал ОИ

Американская сборная по хоккею обыграла команду Словакии в 1/8 финала и, тем самым, обеспечила себе выход в четвертьфинал на олимпийских играх в Пхенчхане. По данным «Газета.ru», встреча завершилась со счетом 5:1.

Уточняется, что игрок Райан Донато забил сразу две шайбы в ворота соперника.

В ¼ финала сборная США сыграет с чешской командой. Победитель этой пары в полуфинале турнира встретится со сборной России, если россияне выиграют свой четвертьфинальный матч.

17 февраля российские хоккеисты разгромили сборную команду США со счетом 4:0 в заключительном матче группового этапа