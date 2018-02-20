Владислав Гавриков: Согласен со Знарком — к игре сборной России есть вопросы

«Согласен с нашим главным тренером, что к игре сборной на турнире есть вопросы, без них и не бывает. Нам надо на мелочи серьезное внимание обращать.

Не знаю, буду ли смотреть матч словенцев и норвежцев, только если по расписанию получится. Вообще мы соперников не выбираем на Олимпиаде», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт»

В 1/4 финала Россия сыграет с победителем матча Словения — Норвегия. Матч с участием российской команды состоится 21 февраля и начнется в 9:40 по Москве. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.