Женская сборная РФ по кёрлингу лишилась шансов побороться за медали ОИ

Таким образом, наши спортсменки не выходят в плей-офф, куда попадают четыре лучшие сборные по итогам турнира.

Встреча британских и японских кёрлингисток завершилась со счётом 8:6 в пользу первых.