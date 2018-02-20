Ещё
Женская сборная РФ по кёрлингу лишилась шансов побороться за медали ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женская сборная РФ по кёрлингу лишилась шансов побороться за медали ОИ 

Говорит Москва 20 февраля 2018
Таким образом, наши спортсменки не выходят в плей-офф, куда попадают четыре лучшие сборные по итогам турнира.
Встреча британских и японских кёрлингисток завершилась со счётом 8:6 в пользу первых.
Говорит Москва: последние новости
Черышев и Гранат вызваны в сборную РФ по футболу на матчи с Бразилией и Францией Футболиста Александра Кокорина прооперируют из-за травмы колена Интерпол не стал объявлять Григория Родченкова в розыск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение