Российские керлингистки лишились шансов на медали после победы британок

Женская сборная Великобритании по керлингу обыграла японских спортсменок в матче десятой сессии кругового турнира, тем самым лишив россиянок шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр.

Британки сыграли с японками во вторник, матч завершился со счетом 8:6 в пользу сборной Великобритании. Это пятая победа британских керлингисток в восьми играх. Теперь россиянки, даже в случае победы в двух оставшихся играх, не смогут попасть в полуфинал.

В других матчах десятой сессии турнира первой командой, попавшей в полуфинал, стала сборная Южной Кореи. Южнокорейские керлингистки выиграли американок со счетом 9:6.

Команда Китая нанесла поражение канадкам со счетом 7:5.

21 февраля россиянки встретятся с командой Южной Кореи.