Маурсио Перейра: Шансов попасть на чемпионат мира в Россию у меня нет

— Не думали сменить гражданство, как Жоазиньо, и выступать за сборную России? — Это исключено. У меня есть мечта сыграть за сборную Уругвая! Но давайте честно, шансов попасть на чемпионат мира в России у меня нет. — Тогда скажите, кто фаворит группы А? — Думаю, Уругвай. Правда, когда уругвайцы фавориты, играют они достаточно плохо. Вспомните чемпионат мира в Бразилии — наша сборная в первом матче проиграла Коста-Рике, зато потом победила англичан и итальянцев!

Какое место сборная России займет в группе А (Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай) на чемпионате мира по футболу?

— То есть Уругвай все-таки займет первое место группе? — Есть большие шансы на это, хотя два фактора могут помешать. Во-первых, Россия играет дома. Во-вторых, очень сильная сборная сейчас у египтян. — Россия и Уругвай сыграют в Самаре. Приедете? — Я буду либо в отпуске, либо на сборах. После сезона мы всегда летим с семьей в Уругвай, так что этот матч, скорее всего, посмотрю дома.

Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.