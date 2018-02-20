Михайлов: российские хоккеисты должны лишить норвежцев шансов на победу в начале матча

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов /. Российские хоккеисты с первых минут матча 1/4 финала Олимпийских игр в Пхёнчхане должны лишить сборную Норвегию шансов на победу. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

Команда олимпийских атлетов из России в четвертьфинале сыграет против сборной Норвегии, которая во вторник в овертайме одержала победу над словенцами со счетом 2:1 в матче квалификации плей-офф. Встреча пройдет 21 февраля, начало в 10:40 мск.

"Сборная Норвегии будет сражаться так, как позволит им это делать наша команда, — сказал Михайлов. — Я уверен в победе российских хоккеистов, если они будут играть в полную силу все 60 минут. У сборной Норвегии есть маленький шанс на победу, нашим хоккеистам надо лишить их его с первых минут игры. Мы уже проходили недонастрой в первом матче Игр со сборной Словакии (2:3), поэтому расслабленности у наших хоккеистов не будет, ребята об этом не думают, все понимают".

В полуфинале победитель данного четвертьфинала встретится с сильнейшим в матче между сборными Чехии и США. На Олимпиаде российские и американские хоккеисты могут встретиться второй раз, в матче группового раунда россияне победили сборную США со счетом 4:0.

В других четвертьфиналах шведы встретятся с победителем матча между швейцарцами и немцами, канадцы — с победителем матча между финнами и сборной Южной Кореи. Все игры пройдут 21 февраля. Сборные Швеции и Финляндии играют в одной части сетки плей-офф с командой Канады, чехи и американцы — с россиянами. Таким образом, до финала российские хоккеисты не смогут сыграть ни с канадцами, ни со шведами, ни с финнами.

Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.