Знарок: обыграли норвежцев и всё сложилось что ли? 

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Норвегии (6:1).
«Не выгляжу довольным после 6:1? Я что, в финале что ли играю? Давайте, заканчивайте. Обыграли норвежцев и всё сложилось что ли? Францоуз у чехов — непростой вратарь. Будем готовиться к нему. Не знаю, буду ли смотреть Канада — Финляндия. Зачем? Есть телевизор, но надо ещё и отдыхать, потому что эмоций много отдаём. Четвёртое звено повело команду за собой? У нас нет четвёртого звена. У нас команда. Каждый может забить, это очень здорово. Состав на следующий матч обсудим с тренерским составом. После каждой игры есть проблемы, которые надо решать. Скоротечный турнир, каждая ошибка сказывается. На сколько процентов сыграла команда? Не очень хорошо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.