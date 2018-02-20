В Тольятти состоялось командное первенство России по теннису 

Победителями и призерами соревнований стали: юноши: 1 место — сборная команда Москвы; 2 место — сборная команда республики Мордовия; 3 место — сборная команда Самарской области. Девушки: 1 место — сборная команда Москвы; 2 место — сборная команда Рязанской области; 3 место — сборная команда Самарской области.
За сборные команды Самарской области, ставшими бронзовыми призерами соревнований выступали: Юноши — Артур Аюханов (Самара), Тимофей Фадеев (Тольятти), Иван Лукьянов (Тольятти), капитан Сичевский Виталий. Девушки — Валерия Троицкая (Тольятти), Владлена Мартюнина (Самара), Диана Лосева (Тольятти), капитан Нургалеев Дамир, Сообщает министерство спорта Самарской области.