Ещё
Хиллер завершил карьеру в сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хиллер завершил карьеру в сборной 

Спорт-Экспресс 21 февраля 2018
Голкипер сборной Швейцарии Йонас Хиллер после проигрыша в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2018 против Германии (1:2 ОТ) объявил о завершении международной карьеры. Хиллер — участник четырех чемпионатов мира и трех Олимпиад.
— Перед Олимпиадой я решил, что это мой последний турнир в сборной, — приводит Blick слова Хиллера. — С возрастом все сложнее восстанавливаться, и если я хочу еще играть на высшем уровне, то мне нужно оставить сборную. Приятно закончить карьеру в сборной на Олимпиаде, однако мне жаль, что все закончилось так рано.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная России по керлингу не смогла выйти в плей-офф смешанного турнира на Паралимпиаде-2018 "Динамо-Виктор" победило "СГАУ-Саратов" "Анжи" подписал полузащитника сборной Узбекистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение