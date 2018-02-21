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Российские керлингистки проиграли хозяйкам Олимпиады
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Российские керлингистки проиграли хозяйкам Олимпиады 

Национальная Служба Новостей 21 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Женская олимпийская команда России по керлингу потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане. Результат — 11:2. Ранее российская сборная уступила Великобритании, Швеции, США, Японии и победила команды Китая и Дании. Сегодня Россия, лишившаяся шансов на выход в плей-офф, сыграет с Канадой. Это будет заключительный матч кругового раунда. Всего на Олимпиаде в среду разыграют семь комплектов наград и одну бронзу в матче женского хоккейного турнира. В игре за третье место встретятся команды России и Финляндии.
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