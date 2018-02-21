Российские керлингистки проиграли хозяйкам Олимпиады

Женская олимпийская команда России по керлингу потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане. Результат — 11:2. Ранее российская сборная уступила Великобритании, Швеции, США, Японии и победила команды Китая и Дании. Сегодня Россия, лишившаяся шансов на выход в плей-офф, сыграет с Канадой. Это будет заключительный матч кругового раунда. Всего на Олимпиаде в среду разыграют семь комплектов наград и одну бронзу в матче женского хоккейного турнира. В игре за третье место встретятся команды России и Финляндии.