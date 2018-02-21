Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ

Встреча с командой Норвегии завершилась со счётом 6:1. А вот наши хоккеистки уступили команде Финляндии в матче за бронзу турнира четырехлетия. Игра завершилась со счетом 3:2. В финале соревнований встретятся сборные Канады и США.