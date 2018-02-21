Хоккеист Червенка считает маловероятной победу норвежцев над россиянами в 1/4 финала ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. / ТАСС /. Сборная Норвегии по хоккею имеет максимум один процент на победу против команды олимпийских атлетов из России в четвертьфинале Олимпийских игр 2018 года. Такое мнение журналистам высказал форвард сборной Чехии Роман Червенка

Сборная Чехии победила команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов в четвертьфинале Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. В полуфинале чехи встретятся с победителем матча между командами Норвегии и олимпийских атлетов из России, который пройдет позднее в среду.

"Надеюсь, что мы сможем победить российскую команду, но будет тяжело. Словаки показали, что российских хоккеистов можно обыгрывать. Это сюрприз, что Шипачев [Вадим] не играет в последних матчах россиян, но это вопрос к их тренеру", — сказал Червенка.

"У нас были равные игры на турнире, но мы побеждали. Даю максимум один процент, что норвежцы пройдут россиян. Повторить успех чешской олимпийской команды на Играх в Нагано реально, будем стараться", — заключил чешский форвард.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.