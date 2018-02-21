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Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
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Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады 

Деловая газета «Взгляд» 21 февраля 2018
Команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную Норвегии в четвертьфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады со счетом 6:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с чехами.
Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, в первом периоде россияне усилиями Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова сделали необходимый задел в счете. Во второй двадцатиминутке на гол норвежца Александра Бонсаксена ответили результативными бросками Сергей Калинин и Никита Нестеров.
В третьем периоде, в котором перед россиянами стояла задача завершить матч без травм и других неприятностей, взаимодействие партнеров в стиле сборной СССР лучших времен точным броском завершил Иван Телегин.
6:1 в пользу сборной России, которая в День защитника Отечества сыграет с командой Чехии в полуфинале Олимпиады.
Напомним, ранее в среду соперником сборной России стала сборная Чехии, которая одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
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