Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады

Команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную Норвегии в четвертьфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады со счетом 6:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с чехами.

В третьем периоде, в котором перед россиянами стояла задача завершить матч без травм и других неприятностей, взаимодействие партнеров в стиле сборной СССР лучших времен точным броском завершил Иван Телегин

6:1 в пользу сборной России, которая в День защитника Отечества сыграет с командой Чехии в полуфинале Олимпиады.

Напомним, ранее в среду соперником сборной России стала сборная Чехии, которая одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.