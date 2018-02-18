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Швеция обыграла Финляндию и завершила групповой турнир Олимпиады с тремя победами
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Швеция обыграла Финляндию и завершила групповой турнир Олимпиады с тремя победами 

Спорт-Экспресс 18 февраля 2018
Сборная Швеции обыграла Финляндию в матче группового турнира Олимпиады-2018. Шведы стали единственной командой, выигравшей все три встречи в группе. Они вышли напрямую в четвертьфинал с первого места в сводной таблице. Финляндия на данную минуту является лучшей из занявших вторые места команд и тоже проходит в четвертьфинал. Однако в случае победы Канады над Кореей, четвертьфиналистами станут североамериканцы.
Олимпийские игры
Групповой турнир
Группа C  Швеция — Финляндия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Ландер — 2 (Умарк, Фаст), 14:53 — 1:0. Кемппайнен — 2 (Койвисто, Юнттила), 21:32 — 1:1. Закриссон — 1 (Франссон), 48:53 — 2:1. Меллер — 1 (бол., п.в., Умарк), 59:55 — 3:1.
Вратари: Фаст — Коскинен (57:52 — 58:40, 58:51 — 59:55).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 23 (6+10+7) — 19 (4+7+8).
Судьи: Гуен, Ержабек.
Каннын. Kwandong Hockey Centre.
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