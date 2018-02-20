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Тони Гранато: «Поражение от сборной России? Уступили одной из лучших команд мира»
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Тони Гранато: «Поражение от сборной России? Уступили одной из лучших команд мира» 

Спорт-Экспресс 20 февраля 2018
Главный тренер сборной США Тони Гранато после выхода команды в 1/4 финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане сказал, что его игроки не стали сверх меры расстраиваться из-за поражения от России (0:4) в группе. По мнению специалиста, команда Олега Знарка — одна из сильнейших в мире на данный момент.
— Групповой турнир добавил нам уверенности, — цитирует «Р-Спорт» Гранато. — Понятно, что все были расстроены из-за поражения от сборной России, но… Если бы шансы в том матче были равны, мы, конечно, плохо себя чувствовали бы. А так мы проиграли одной из лучших команд мира прямо сейчас, шансы не были равны, в их команде собраны хоккеисты гораздо более высокого класса.
Одного Илью Ковальчука возьмите, не реализует 50 процентов своих голевых моментов, а наши игроки не могут забить столько. Но мы играли здорово, играли с сердцем, поэтому нам не было стыдно из-за поражения.
В 1/4 финала Олимпиады американцы сыграют со сборной Чехии. Матч состоится 21 февраля и начнется в 6.10 по московскому времени.
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