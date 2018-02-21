Ангелина Гончаренко: российские хоккеистки покажут более высокий результат на ОИ-2022

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. / ТАСС /. Российские хоккеистки способны выиграть медали на Олимпийских играх 2022 года. Об этом журналистам заявила защитник команды Ангелина Гончаренко

В среду в матче за бронзовые медали Игр-2018 россиянки проиграли сборной Финляндии со счетом 2:3 и впервые в истории заняли четвертое место на Олимпиадах.

"Игра была на равных, кто больше забил, тот и выиграл. Вратарь молодец, девочки бились до конца, и самым обидным моментом матча стала финальная сирена", — сказала Гончаренко.

"Мы играли с сильными соперниками. Каждая игра как праздник, особенно с командами из Северной Америки. Это наш лучший результат на Олимпиадах, и в следующий раз он будет лучше", — добавила она.

В финале женского хоккейного турнира сыграют сборные Канады и США, игра состоится в четверг. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.