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Ангелина Гончаренко: российские хоккеистки покажут более высокий результат на ОИ-2022
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Ангелина Гончаренко: российские хоккеистки покажут более высокий результат на ОИ-2022 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки способны выиграть медали на Олимпийских играх 2022 года. Об этом журналистам заявила защитник команды Ангелина Гончаренко.
В среду в матче за бронзовые медали Игр-2018 россиянки проиграли сборной Финляндии со счетом 2:3 и впервые в истории заняли четвертое место на Олимпиадах.
"Игра была на равных, кто больше забил, тот и выиграл. Вратарь молодец, девочки бились до конца, и самым обидным моментом матча стала финальная сирена", — сказала Гончаренко.
"Мы играли с сильными соперниками. Каждая игра как праздник, особенно с командами из Северной Америки. Это наш лучший результат на Олимпиадах, и в следующий раз он будет лучше", — добавила она.
В финале женского хоккейного турнира сыграют сборные Канады и США, игра состоится в четверг. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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