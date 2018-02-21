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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился на территории Щелковского района
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился на территории Щелковского района 

Вечерняя Москва 21 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Здесь оборудованы помещения для игры в баскетбол, гандбол, волейбол и теннис.
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий игровыми видами спорта завершилось в деревне Огуднево Щелковского района.
Площадь здания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы помещения для игры в баскетбол, гандбол, волейбол и теннис. В залах можно будет проводить небольшие соревнования: трибуны рассчитаны на 208 мест.
Объект прошел все необходимые проверки и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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