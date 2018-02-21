Алексей Чистяков: Всегда неприятно проигрывать ключевые матчи. Но девчонок упрекнуть не в чем

После поражения в матче за бронзовые медали женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 от Финляндии (2:3) главный тренер Алексей Чистяков прокомментировал результат игры.

— Всегда неприятно проигрывать ключевые матчи. Но девчонок упрекнуть не в чем. Все бились, сражались, но, увы, сегодня не получилось. У Финляндии очень хорошая, сбалансированная команда. Тем не менее, мы сегодня проиграли не просто так, а в борьбе.

— Четвертое место на турнире — исторический результат. Можно хвалить команду?

— Хвалить можно, но всегда хочется большего. И шанс на это был. В конце не смогли дожать.

— Тяжело было на этой Олимпиаде?

— Конечно. У нас была сильнейшая группа — с Канадой и США. Но наша команда растет, девчонки доказывают, что приближаются по уровню к ведущим командам, это видно.

— За два года, что вы тренируете команду, виден прогресс результатов.

— Это уже не мне судить.