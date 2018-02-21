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Алексей Чистяков: Всегда неприятно проигрывать ключевые матчи. Но девчонок упрекнуть не в чем
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Алексей Чистяков: Всегда неприятно проигрывать ключевые матчи. Но девчонок упрекнуть не в чем 

Российский стадион 21 февраля 2018
Фото: Российский стадион
После поражения в матче за бронзовые медали женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 от Финляндии (2:3) главный тренер Алексей Чистяков прокомментировал результат игры.
— Всегда неприятно проигрывать ключевые матчи. Но девчонок упрекнуть не в чем. Все бились, сражались, но, увы, сегодня не получилось. У Финляндии очень хорошая, сбалансированная команда. Тем не менее, мы сегодня проиграли не просто так, а в борьбе.
— Четвертое место на турнире — исторический результат. Можно хвалить команду?
— Хвалить можно, но всегда хочется большего. И шанс на это был. В конце не смогли дожать.
— Тяжело было на этой Олимпиаде?
— Конечно. У нас была сильнейшая группа — с Канадой и США. Но наша команда растет, девчонки доказывают, что приближаются по уровню к ведущим командам, это видно.
— За два года, что вы тренируете команду, виден прогресс результатов.
— Это уже не мне судить.
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