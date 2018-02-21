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Павел Буре: «Сборной России не нужно менять победный состав на полуфинал Олимпиады»
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Павел Буре: «Сборной России не нужно менять победный состав на полуфинал Олимпиады» 

Спорт-Экспресс 21 февраля 2018
Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре отметил, что сборной России не нужно вносить коррективы в звенья на полуфинальный матч Игр-2018 против команды Чехии. Напомним, что встреча состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени.
— Соперник не важен. Нам надо думать о том, как мы сами будем играть, — цитирует «Р-Спорт» Буре. — Я уже говорил раньше: победный состав не меняют. Играя в этих сочетаниях, нашей сборной удается побеждать. Так что вносить коррективы в звенья, на мой взгляд, не нужно.
В первом периоде матча с норвежцами наша команда сделала хороший задел. Норвежцы всего дважды бросили в створ ворот. Игра немножко выровнялась, когда счет уже был 5:1 в нашу пользу. Но ребята играли с запасом и спокойно довели матча до победы. Отмечу, что многие игроки забили дебютные шайбы на Олимпиаде. Это вселит в них дополнительную уверенность. Вообще, в нашей команде любой игрок может забить гол.
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