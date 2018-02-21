Канадский форвард: Не считаю победу сборной Германии большим сюрпризом

Сборная Германии победила Швецию и сыграет в полуфинале против Канады

"Я бы не называл это большим сюрпризом. Это Олимпийские игры, здесь любой матч может повернуться по-разному.

Если бы вчера корейцы сделали счет 2:2 в матче с финнами, игра вполне могла пойти по-другому. Здесь все команды хорошие, каждый может обыграть любого. Одно удачное действие: хорошее большинство, хорошее меньшинство, хорошее «спасение» или одна крупная ошибка могут привести к победе или поражению, на таком большом турнире это обычное явление", — цитирует игрока «Р-Спорт».

Напомним, игра между командами состоится 23 февраля.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.