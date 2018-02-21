Пашков: сборная России не может быть заранее уверенной в победе над Чехией

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с Норвегией (6:1) и поделился ожиданиями от полуфинального матча со сборной Чехии.

«Сборная России сегодня играла ровно на столько, на сколько нужно, чтобы одержать убедительную победу. Никаких шансов у норвежцев не было, это говорит о стабильности команды России.