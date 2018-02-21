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Пашков: сборная России не может быть заранее уверенной в победе над Чехией
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Пашков: сборная России не может быть заранее уверенной в победе над Чехией 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с Норвегией (6:1) и поделился ожиданиями от полуфинального матча со сборной Чехии.
«Сборная России сегодня играла ровно на столько, на сколько нужно, чтобы одержать убедительную победу. Никаких шансов у норвежцев не было, это говорит о стабильности команды России.
Что касается встречи с Чехией, то думаю, вряд ли в этом матче кто-то получит ощутимое преимущество. Большое значение будет иметь психологический фактор, высокой будет и цена удалений, судейство станет серьёзным фактором. Надо быть во всеоружии. Во всяком случае, наша команда не настолько превосходит чехов, чтобы заранее быть уверенным в победе. Это будет игра игра равных соперников. Сборной России нужно будет приложить значительно больше усилий в полуфинале, чем в игре с Норвегией», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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