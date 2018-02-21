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Главный тренер сборной Германии: «Мечта немецких хоккеистов стала реальностью»
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Главный тренер сборной Германии: «Мечта немецких хоккеистов стала реальностью» 

Спорт-Экспресс 21 февраля 2018
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира против Швеции (4:3 ОТ) отметил, что немцы обыграли хооршую команду. Специалист также добавил, что мечта его подопечных стала реальностью.
— Мы обыграли очень хорошую команду, действующего чемпиона мира, и это большое достижение, — цитируют "РИА Новости" Штурма. — Хотел бы поблагодарить ребят за этот прекрасный результат. Мы сражались как команда, стояли вместе, думаю, эта победа является примером того, как можно добиться результата за счет именно командных действий. Это была наша мечта. И теперь эта мечта стала реальностью, мы вошли в топ-4 на Олимпийских играх.
Напомним, что Германия в полуфинале сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени.
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира — здесь
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