Киселевич: у сборной России никогда не было задачи минимум выйти в полуфинал

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился ожиданиями от полуфинального матча с Чехией на олимпийской хоккейном турнире.

«Настроение хорошее, тренируемся. Не знаю, пройден ли сейчас какой-то рубеж. У нас никогда не было задачи минимум выйти в полуфинал. Конечно, видели чехов на Олимпиаде — и вчерашний четвертьфинал с США, и матчи группового этапа. Слабых команд тут нет, наш первый матч это доказал. Знаем, что соперник серьёзный и встреча будет серьёзной.