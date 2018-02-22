Киселевич: у сборной России никогда не было задачи минимум выйти в полуфинал 

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился ожиданиями от полуфинального матча с Чехией на олимпийской хоккейном турнире.
«Настроение хорошее, тренируемся. Не знаю, пройден ли сейчас какой-то рубеж. У нас никогда не было задачи минимум выйти в полуфинал. Конечно, видели чехов на Олимпиаде — и вчерашний четвертьфинал с США, и матчи группового этапа. Слабых команд тут нет, наш первый матч это доказал. Знаем, что соперник серьёзный и встреча будет серьёзной.
Завтра вы увидим, насколько чехи неудобный соперник для нас. Как играть с Чехией? Нам тренер скажет, как играть. Мы это разберём. Вы сами вообще понимаете, что тут надо отвечать? Я вот не знаю. Мы играли в этом сезоне против чехов? На московском этапе нет, а о чём это говорит? Давайте ещё вспомним, какие были составы у Чехии пять лет назад», — передаёт слова Киселевича корреспондет «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.