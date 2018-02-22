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Вячеслав Буцаев: Ни в коем случае нельзя давать чехам шанс зацепиться за счет
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Вячеслав Буцаев: Ни в коем случае нельзя давать чехам шанс зацепиться за счет 

Советский спорт 22 февраля 2018
Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев рассказал, чего ждать от сборной Чехии в матче с Россией в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане.
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«Команда Чехии — традиционно неудобный соперник для сборных России и СССР, — приводит «Р-Спорт» слова Буцаева. — Мы понимаем, что на кону стоит очень многое, это матч за выход в финал.
Нашим ребятам нужно сконцентрироваться на игре, на выполнении задания, которое даст им тренерский штаб, и, конечно, ни в коем случае нельзя давать сопернику повод или шанс зацепиться за счет. Нельзя, чтобы они переходили на темп, который выгоден им».
Напомним, матч Чехия — Россия пройдет 23 февраля. Начало — 10:40 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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