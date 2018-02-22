Вячеслав Буцаев: Ни в коем случае нельзя давать чехам шанс зацепиться за счет

Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев рассказал, чего ждать от сборной Чехии в матче с Россией в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане.

Кошечкин займет место в воротах в полуфинале против чехов

«Команда Чехии — традиционно неудобный соперник для сборных России и СССР, — приводит «Р-Спорт» слова Буцаева. — Мы понимаем, что на кону стоит очень многое, это матч за выход в финал.

Нашим ребятам нужно сконцентрироваться на игре, на выполнении задания, которое даст им тренерский штаб, и, конечно, ни в коем случае нельзя давать сопернику повод или шанс зацепиться за счет. Нельзя, чтобы они переходили на темп, который выгоден им».

Напомним, матч Чехия — Россия пройдет 23 февраля. Начало — 10:40 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.