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Тренер сборной Чехии: Францоуз — лучший игрок у нас на Олимпиаде
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Тренер сборной Чехии: Францоуз — лучший игрок у нас на Олимпиаде 

Советский спорт 22 февраля 2018
Фото: Советский спорт
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«Францоуз — наш лучший игрок. Я имею в виду, что для меня как для тренера этот вопрос достаточно ясен: ты можешь быть успешным, только когда уверен в человеке, который защищает ворота. Особенно в таких матчах. Францоуз выручал команду тогда, когда это было необходимо, держал нас в игре, поэтому, повторюсь, это лучший игрок у нас», — приводит «Р-Спорт» слова Проспала.
Полуфинал между Россией и Чехией состоится 23 февраля. В другом матче полуфинала сыграет Германия и Канада.
«Это полуфинал Олимпийских игр, игра не может быть легкой. Наш тренерский штаб сделает все возможное, чтобы команда была полностью готова к началу встречи. Осталось всего четыре сборные, это же полуфинал. С другой стороны, есть сборные Канады и Германии. Люди говорят, что немцы — самая слабая команда в этой четверке. Но я с ними абсолютно не согласен. Там есть свои лидеры, и канадцам будет непросто», — добавил тренер чехов.
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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