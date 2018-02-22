Тренер сборной Чехии: Францоуз — лучший игрок у нас на Олимпиаде

Брутальность — всему голова? Ряды соперников «Красной машины» редеют

«Францоуз — наш лучший игрок. Я имею в виду, что для меня как для тренера этот вопрос достаточно ясен: ты можешь быть успешным, только когда уверен в человеке, который защищает ворота. Особенно в таких матчах. Францоуз выручал команду тогда, когда это было необходимо, держал нас в игре, поэтому, повторюсь, это лучший игрок у нас», — приводит «Р-Спорт» слова Проспала.

Полуфинал между Россией и Чехией состоится 23 февраля. В другом матче полуфинала сыграет Германия и Канада.

«Это полуфинал Олимпийских игр, игра не может быть легкой. Наш тренерский штаб сделает все возможное, чтобы команда была полностью готова к началу встречи. Осталось всего четыре сборные, это же полуфинал. С другой стороны, есть сборные Канады и Германии. Люди говорят, что немцы — самая слабая команда в этой четверке. Но я с ними абсолютно не согласен. Там есть свои лидеры, и канадцам будет непросто», — добавил тренер чехов.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.