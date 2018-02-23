Знарок рассмеялся после вопроса о принципиальности вероятного финала ОИ с немцами

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассмеялся после вопроса о принципиальности для него возможного финала с командой Германии на Олимпийских играх в Корее.

Сборная России в пятницу обыграла команду Чехии со счетом 3:0 и вышла в финал олимпийского турнира, где сыграет с победителем матча Германия — Канада. Знарок во время игровой карьеры выступал в Германии и имеет немецкое гражданство.

После вопроса от немецкого журналиста о принципиальности возможного матча с командой Германии Знарок долго смеялся. «Любой соперник очень важен для нас и мы серьезно настраиваемся на него», — сказал тренер.