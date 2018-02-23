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Италия проведёт спарринг с Голландией
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Италия проведёт спарринг с Голландией 

Евро-футбол.Ру 23 февраля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Италии договорилась о спарринге с командой Голландии.
Встреча состоится 4 июня в Турине на стадионе «Ювентуса».
Напомним, что обе команды не попали на чемпионат мира в Россию.
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