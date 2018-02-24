Баскетболисты сборной России проиграли французам в матче чемпионата мира

В Страсбуре прошел отборочный матч чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд между сборными Франции и России. Французы выиграли в дополнительном периоде с преимуществом в одно очко 75:74.

Встреча проходила в равной борьбе, о чем говорят результаты четвертей — 12:12, 16:17, 15:12, 18:20. Основное время не выявило победителя 61:61. В дополнительном периоде французы набрали на очков больше и одержали победу 75:74. Самым результативным в нашей команде стал Никита Кулагин, набравший 18 очков.

Французы выиграли третью встречу и лидируют в группе Е. У команды Боснии и Герцеговины две победы. Одна победа у сборной России. Бельгийцы проиграли все три встречи. Из группы в следующую стадию выходят три команды. Свой следующий матч сборная России проведет 25 февраля с боснийцами.