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Гандболисты «Спартака» потерпели первое поражение в ЧР, уступив клубу «Динамо-Виктор»
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Гандболисты «Спартака» потерпели первое поражение в ЧР, уступив клубу «Динамо-Виктор» 

Р-Спорт 24 февраля 2018
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Гандболисты московского "Спартака" проиграли ставропольскому клубу «Динамо-Виктор» в выездном матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в субботу в Будённовске (Ставропольский край), закончилась со счетом 31:26 в пользу хозяев площадки. В составе победителей самым результативным стал Антон Отрезов, забивший 9 мячей. У «красно-белых» 6 голов в активе Олега Скопинцева.
Для «Спартака» это поражение стало первым в 15 матчах текущего чемпионата. Команда Василия Филиппова с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три балла от лидера — подмосковного клуба «Чеховские медведи», который провел на две игры больше. «Динамо-Виктор» (19 очков, 17 матчей) располагается на пятой позиции.
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