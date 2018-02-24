Ещё
Гандбол. «Ростов-Дон» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гандбол. «Ростов-Дон» вышел в плей-офф Лиги чемпионов 

Вести.Ru 24 февраля 2018
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в матче группового раунда Лиги чемпионов на своей площадке одержал победу над датским клубом «Нюкебингом» со счетом 32:22 и досрочно гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.
По итогам восьми поединков ростовчанки набрали 11 баллов, что позволило им подняться на вторую строчку в своей таблице. Они сравнялись по очкам с румынским клубом КСМ, который занимает первое место, однако имеет преимущество по дополнительным показателям.
Следующий матч ростовские гандболистки проведут в Словении с местным клубом «Крим». Игра состоится 3-го марта.
Вести.Ru: последние новости
Паралимпиада-2018. Российские керлингисты проиграли сборной Канады Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение