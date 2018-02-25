Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею в финале ОИ с Германией

Сегодня, 25 февраля, сборная России сыграет в финале олимпийского хоккейного турнира, соперником нашей команды станет Германия. Встреча начнётся в 7:10 мск.

Букмекер bwin считает фаворитом Россию и предлагает поставить на команду Олега Знарка за 1.25. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 8.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.50 (см. ставки на матч Россия — Германия).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 1.95, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.83.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.13, а на победу Германии — 5.75. Поставить на победу сборной России с форой "-2,5" предлагают за 1.95.

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