Финал олимпийского хоккейного турнира на сайте Вести.Ru

Кульминацией Олимпийских игр в Пхенчхане станет финал мужского хоккейного турнира. В решающем матче хоккеисты из России сыграют со сборной Германии. Вести.Ru будет вести прямую трансляцию встречи. Начало в 7 утра.

В последний раз наша команда пробивалась в финал олимпийского турнира двадцать лет назад — на Играх в Нагано. Тогда сборная России проиграла в решающей встрече чехам с результатом 0:1. Последнее же олимпийское золото было выиграно в 1992 году в Альбервилле. Кстати, тогда наша сборная также была вынуждена выступать под олимпийским флагом. Всего же на счету нашей команды 7 побед на Олимпиадах. Шесть раз она побеждала, как сборная СССР — в 1956, 1964, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах, и один раз — в 1992, как сборная СНГ.

Выход сборной Германии в финал хоккейного турнира стал главной сенсацией Игр в Пхенчхане. В полуфинале немцы нанесли поражение сборной Канады с результатом 4:3 и добилась наивысшего результата в истории. Лучшим результатом сборной ФРГ было третье место на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке.

Фаворит финала — хоккейная команда из России. Соотношение встреч 15 против 2 только в постсоветский период. Сборная СССР выиграла все 32 встречи у команды ФРГ, 17 матчей у сборной ГДР и 3 встречи у объединённой германской команды. Несложно сосчитать, что всего соперники провели 69 встреч, 67 из которых завершились победами наших хоккеистов.