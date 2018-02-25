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Финал олимпийского хоккейного турнира на сайте Вести.Ru
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Финал олимпийского хоккейного турнира на сайте Вести.Ru 

Вести.Ru 25 февраля 2018
Фото: Вести.Ru
Кульминацией Олимпийских игр в Пхенчхане станет финал мужского хоккейного турнира. В решающем матче хоккеисты из России сыграют со сборной Германии. Вести.Ru будет вести прямую трансляцию встречи. Начало в 7 утра.
В последний раз наша команда пробивалась в финал олимпийского турнира двадцать лет назад — на Играх в Нагано. Тогда сборная России проиграла в решающей встрече чехам с результатом 0:1. Последнее же олимпийское золото было выиграно в 1992 году в Альбервилле. Кстати, тогда наша сборная также была вынуждена выступать под олимпийским флагом. Всего же на счету нашей команды 7 побед на Олимпиадах. Шесть раз она побеждала, как сборная СССР — в 1956, 1964, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах, и один раз — в 1992, как сборная СНГ.
Выход сборной Германии в финал хоккейного турнира стал главной сенсацией Игр в Пхенчхане. В полуфинале немцы нанесли поражение сборной Канады с результатом 4:3 и добилась наивысшего результата в истории. Лучшим результатом сборной ФРГ было третье место на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке.
Фаворит финала — хоккейная команда из России. Соотношение встреч 15 против 2 только в постсоветский период. Сборная СССР выиграла все 32 встречи у команды ФРГ, 17 матчей у сборной ГДР и 3 встречи у объединённой германской команды. Несложно сосчитать, что всего соперники провели 69 встреч, 67 из которых завершились победами наших хоккеистов.
Вести.Ru будут вести прямую трансляцию финального матча. В 7.07 начнется прямая трансляция на радио «Маяк». Комментируют Александр Неценко @netsenko и Николай Саприн @NikSap. Посетители сайта могут задать вопросы комментаторам на их страницах в Instagram.
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