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Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею в полуфинале ОИ с Чехией
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Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею в полуфинале ОИ с Чехией 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 23 февраля, сборная России сыграет в полуфинале олимпийского хоккейного турнира, соперником нашей команды станет Чехия. Встреча начнётся в 10:40 мск.
Букмекер bwin считает фаворитом Россию и предлагает поставить на команду Олега Знарка за 1.48. Шансы Чехии на победу оценены коэффициентом 5.25. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.25 (см. ставки на матч Чехия — Россия).
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.30, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.60.
Коэффициент на итоговую победу России — 1.28, а на победу Чехии — 3.60. Поставить на победу сборной России с форой "-1,5" предлагают за 1.87.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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