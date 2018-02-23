Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею в полуфинале ОИ с Чехией

Сегодня, 23 февраля, сборная России сыграет в полуфинале олимпийского хоккейного турнира, соперником нашей команды станет Чехия. Встреча начнётся в 10:40 мск.

Букмекер bwin считает фаворитом Россию и предлагает поставить на команду Олега Знарка за 1.48. Шансы Чехии на победу оценены коэффициентом 5.25. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.25 (см. ставки на матч Чехия — Россия).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.30, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.60.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.28, а на победу Чехии — 3.60. Поставить на победу сборной России с форой "-1,5" предлагают за 1.87.

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