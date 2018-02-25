Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

Сборная России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира победила команду Германии со счетом 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.