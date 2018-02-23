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Дежарден: Канада должна была побеждать, нельзя проигрывать такие матчи
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Дежарден: Канада должна была побеждать, нельзя проигрывать такие матчи 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал поражение своей команды от сборной Германии в полуфинале олимпийского хоккейного турнира (3:4).
«Конечно, мы очень разочарованы. Матч получился очень трудным, возможно, намного более трудным, чем мы предполагали. Одним из ключевых моментов игры было наше удаление за нарушение на вбрасывании. Мы имели преимущество и по броскам, и по вбрасываниям, но отыграться уже было очень трудно. В третьем периоде мы перебросали соперника 15 — 1, но так и не смогли сравнять счёт.
При этом, я должен признать: это был матч, который сборная Канада должна была выигрывать. Мы не можем позволить себе проигрывать такие матчи. Это очень тяжёлое поражение», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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