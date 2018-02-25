Кошечкину мешало отсутствие бросков по его воротам

Вратарь сборной России Василий Кошечкин заявил, что малое количество бросков по его воротам в финале Олимпиады с командой Германии (4:3 ОТ) мешало ему сконцентрироваться на игре.

«Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей командой. Семьи поддерживали нас на трибуне.

Самый сложный момент в финале — это мало бросков. Я был не в игре, приходилось очень тяжело. Было много внутри мыслей, я не концентрировался на игре.

Соперник не бросал по воротам, и я практически был выключен. Мешали мысли, что это последний матч.

Фотогалерея победы сборной России

Концовочка матча была неудачная, но спасибо ребятам, они помогли мне. Мы одна дружная семья, все друг за друга, что и показал финальный матч», — приводит слова Кошечкина «Р-Спорт».