Кожевников об Олимпиаде без игроков НХЛ: мы же не виноваты, что они не приехали 

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не согласен с такой позицией. Свое мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва»:
«Пусть говорят, что хотят. У каждого свои ощущения, своё мировоззрение. Ну мы же не виноваты, что они не приехали. Мы выиграли и всё. А какие были условия, это никого не касается. Что вы хотите сказать: что мы никакая команда и стали олимпийским чемпионами? Я этого никогда не скажу. Так сложилась ситуация, Бэтмен [Гэри Бэтмен — комиссар Национальной хоккейной лиги] не дал своим приехать».
Напомним, НХЛ не стала останавливать чемпионат на время Олимпийских игр и запретила хоккеистам покидать свои сборные. Кроме того, Кожевников оценил игру российской и немецкой команд в финале Олимпийских игр:
«У Германии был единственный шанс стать олимпийскими чемпионами. Мы оказались сильнее. У нас команда и была сильнее».
Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3 и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Решающий гол забил Кирилл Капризов. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу российской команды. Сборная России впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады. До этого высшим достижением были серебряные награды на Играх в Нагано в 1998 году. В 1992 году российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами в Альбервиле, но тогда они играли в составе сборной команды СНГ. В 1988 году сборная СССР завоевала золото на Играх в Калгари. Это была последняя Олимпиада для советских спортсменов. В составе команды играл и нападающий Александр Кожевников.