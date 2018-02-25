Кожевников об Олимпиаде без игроков НХЛ: мы же не виноваты, что они не приехали

«Пусть говорят, что хотят. У каждого свои ощущения, своё мировоззрение. Ну мы же не виноваты, что они не приехали. Мы выиграли и всё. А какие были условия, это никого не касается. Что вы хотите сказать: что мы никакая команда и стали олимпийским чемпионами? Я этого никогда не скажу. Так сложилась ситуация, Бэтмен [Гэри Бэтмен — комиссар Национальной хоккейной лиги] не дал своим приехать».

Напомним, НХЛ не стала останавливать чемпионат на время Олимпийских игр и запретила хоккеистам покидать свои сборные. Кроме того, Кожевников оценил игру российской и немецкой команд в финале Олимпийских игр:

«У Германии был единственный шанс стать олимпийскими чемпионами. Мы оказались сильнее. У нас команда и была сильнее».