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Олимпийский чемпион сравнил победу хоккеистов на ОИ-2018 с финалом Игр 1992 года
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Олимпийский чемпион сравнил победу хоккеистов на ОИ-2018 с финалом Игр 1992 года 

RT на русском 25 февраля 2018
Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев сравнил победу российских хоккеистов на Играх в Пхёнчхане с триумфом сборной СНГ в финальном хоккейном матче ОИ-1992. «Они же приехали из России, они же россияне, это у каждого в сердце и в душе, также было в 1992 году, и то же самое повторилось в 2018», — заявил он «Газете.ru».
По его словам, финальная встреча с немцами была сложная и достойная, что было особенно ясно к концу встречи.
«Мы попали в непростую ситуацию и здесь, наверное, уместны самые лестные слова для нашей команды, потому что она не сдалась, играла до самой последней секунды и была вознаграждена за это», — добавил Буцаев.
В финале олимпийского турнира сборная России одержала победу над командой Германии и завоевала золото Игр 2018 года.
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